Feller: „Was sagt der Wiener in seiner Wohnung?“

Spazierengehen, Schneeballschlacht, Schneemannbauen. Das alles war gestern in Tirol möglich. An ein sinnvolles Stangen-Training der Slalom-Herren in Going ist aber erst wieder ab heute zu denken. Macht aber nichts, denn Rot-Weiß-Rot ist derzeit ohnehin auf Betriebstemperatur. Dass es nicht in Wengen und Kitzbühel, sondern zweimal in Flachau zur Sache geht, entlockte Manuel Feller (laboriert an leichten muskulären Spannungen) einen flotten Spruch: „Jetzt fahren wir halt in Flachau zweimal Märchenwiese und dann in Chamonix auch zweimal Märchenwiese.“ Der Tiroler fügte aber umgehend hinzu: „Das soll nicht abwertend klingen! Wir sind froh und dankbar, dass wir zu den Privilegierten gehören, die ihren Job ausüben dürfen.“