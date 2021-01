Wirbel um „Märchenwiese“: Feller kontert ÖSV-Coach

Zur Vorgeschichte: Feller hatte den Slalomhang in Flachau, wo die Herren wegen der Corona-Absagen in Wengen bzw. Kitzbühel am Wochenende zwei Slaloms bestreiten, als „Märchenwiese“ bezeichnet. Mitter, Chef der ÖSV-Skidamen, ging daraufhin auf den Techniker los. „Er soll schauen, dass er seine Zwetschken beinand hat. Dann muss er dort auch gewinnen“, sagte Mitter in einem Zoom-Meeting aus Kranjska Gora, wo am Wochenende zwei Damen-Riesenslaloms stattfinden.