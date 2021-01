Nach Kitz-Aus: Flachau als Wengen-Ersatz fixiert!

Die am Wochenende am Programm stehenden alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Kitzbühel waren aufgrund der möglichen 17 Fälle der britischen Coronavirus-Mutation im nahen Jochberg abgesagt worden. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen unter anderem in Abstimmung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erfolgt, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter.