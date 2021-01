Anschober will 600.000 im ersten Quartal impfen

Nachfrage nach dem Impfstoff steigt stündlich

Die Impfung sei der „eigentliche Schlüssel für die Wende in der Krise“, so Anschober. Die Chance gelte es nun gemeinsam zu nutzen. Mit Stand Donnerstagabend sollen in Österreich 74.000 Menschen geimpft sein. Die Nachfrage nach dem Impfstoff steige stündlich. Ob am 25. Jänner der Lockdown beendet werden kann, hängt für Anschober von der Entwicklung um die britische Coronavirus-Mutation ab.