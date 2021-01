Harden wechselt in der NBA von Rockets zu Nets

Der unzufriedene Superstar James Harden hat laut übereinstimmenden US-Medienberichten seinen Willen bekommen und wechselt in einer spektakulären Aktion von den Houston Rockets zum NBA-Konkurrenten Brooklyn Nets. Dort spielt der 31-jährige Basketballer zukünftig gemeinsam mit Kevin Durant und Kyrie Irving in einer eher seltenen Kombination von drei sportlichen Schwergewichten in einer Mannschaft.