Paltrow: Schauspielerei war nie ihre Leidenschaft

Aus gutem Grund mit Schauspielerei kürzergetreten

Umso überraschender kommt für viele Fans nun wohl Paltrows Geständnis, dass sie sich mit ihrer Rolle als Hollywood-Berühmtheit nie so richtig anfreunden konnte. Im Gespräch mit Naomi Campbell für deren YouTube-Serie „No Filter With Naomi“ plauderte die 48-Jährige jetzt aus, dass sie aus gutem Grund mit der Schauspielerei kürzergetreten sei. „Ich denke, vieles davon kommt auch von der Tatsache, dass ich später im Leben realisiert habe, mich eigentlich nicht so wohlgefühlt zu haben, eine öffentliche Person zu sein oder vor der Kamera zu stehen, obwohl ich es so lange gemacht habe.“