Sperrzone statt Fanmeile: Streif wird abgeriegelt

Skigebiet bleibt offen, einige Pisten sind zu

Das Skigebiet bleibt auch an den Renntagen für Hobby-Sportler geöffnet. Rund 8000 Wintersportler tummelten sich an den vergangenen Wochenenden auf den weitläufigen Pisten. Nur ein Bruchteil dessen, was an normalen Winterwochenenden dort los ist. Die Chance, beim Skitag in Kitzbühel doch noch einen Blick auf die Rennläufer zu erhaschen, geht aber gegen null.