Diese Wörter sind im Beisein der Queen verboten

So sollte man die Mitglieder der Königsfamilie zum Beispiel nicht zum „Tea“ bitten. Da dieser Begriff fürs Abendessen jedoch mit der Arbeiterklasse verbunden wird, sprechen Prinz William, Herzogin Kate und Co. vom Dinner oder Supper. Zur Teezeit würde man zu einem „Cup of Tea" gebeten werden. Zu Mittag gibt es bei den Royals „Lunch“, während die Schulkinder in der Schule ein „Dinner“ bekommen.

Ein ähnliches Problem gibt es mit dem Wort „Couch“, denn dieses ist ein Begriff der Unter- und Mittelschicht. Wenn die Queen und ihre Familie sich hinsetzen, dann auf einem Sofa.