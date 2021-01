Österreichs Mixed-Staffeln nicht im Spitzenfeld!

„Mir tut es wirklich leid für Julia. So hatten wir natürlich nicht die beste Ausgangsposition, aber ich hatte ein wirklich gutes Rennen und konnte einige Plätze gut machen“, meinte Hauser. Sie kann nach ihren starken Auftritten mit viel Selbstvertrauen in die zweite Oberhof-Woche gehen, die am Mittwoch mit dem Männer-Sprint beginnt. Eder hielt in der Mixed-Staffel den 13. Platz, Schlussläufer Leitner machte mit nur einem Fehlschuss noch zwei Positionen gut. Die in Deutschland bisher enttäuschenden ÖSV-Männer hoffen im zweiten Block auf Verstärkung durch Julian Eberhard, der die ersten Rennen wegen Rückenproblemen auslassen musste.