Polizisten stoppten erneut Flüchtlinge

Schlepper dürften wieder Hochsaison haben: Nachdem vergangene Woche bereits 41 Flüchtlinge in Berg, Bezirk Bruck an der Leitha, aufgegriffen wurden, war die Polizei diesmal im Raum St. Pölten gefordert. Drei Männer hatten sich in den frühen Abendstunden von der Raststätte Kirchstetten zu Fuß in Richtung Wien aufgemacht. „Dabei querten sie in der Dunkelheit die Autobahn“, wird berichtet. Kurz darauf entdeckten Exekutivbeamte noch zwei weitere Personen, die sich zwischen den Fahrbahnen aufhielten. Ausweisen konnte sich keiner der fünf Betroffenen, einer von ihnen gab jedoch in fließendem Englisch an, dass alle aus Afghanistan stammen.