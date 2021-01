Hartberg und Lafnitz: Treffen ja, Hochzeit nein!

Ob die Vereine anderweitig die Kräfte bündeln und Synergien nutzen werden, wird sich zeigen Sportlich: Hartberg reiste gestern aus dem Camp heim. Der fixe Abgang von Lukas Gabbichler zum GAK soll bis Montag unter Dach und Fach sein.



Körbe für Rapid

Die Lafnitzer waren hingegen im Testeinsatz. Geschenke gab’s in Wien gegen Rapid aber nur vor dem Anpfiff. So überreichten die Oststeirer Trainer Kühbauer und Sportchef Barisic jeweils einen Korb mit Kürbiskernöl und guten Weinen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Coach Philipp Semlic nach einer 1:0-Führung durch Gremsl mit 1:2 geschlagen geben.