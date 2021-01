Hilferuf wegen Kinderbetreuung aus VP-Gemeinde

Kosten für Orte stiegen um 34 Millionen Euro

Gleichzeitig sind die Kosten der Gemeinden in diesen drei Jahren von 141,5 auf 175,6 Millionen Euro gestiegen. Das Aufteilungsverhältnis von Land zu Gemeinden ist von 58,5 zu 41,5 auf 52,8 zu 47,2% gekippt. „Diese Kostenabwälzung ist weder im Sinne der Kinderbetreuung noch der volkswirtschaftlichen Entwicklung dienlich. Investitionen in den Ausbau der Öffnungszeiten wirken extrem fördernd“, heißt es in der Petition. Und da gibt es in Oberösterreich auch Nachholbedarf. In zehn der 15 Bezirke haben Kindergärten pro Woche kürzer offen als noch 2019.