Die Kärntner Kunst des Kochens in Corona-Zeiten

Tagtäglich beweisen viele Kärntner Gastronomen, wie sie ihre Gäste auch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen kulinarisch verwöhnen können. Das kleine, aber feine Haubenlokal Moritz in Grafenstein gründete sogar eine eigene Manufaktur, in der besonders genussvolle Gerichte im Glas hergestellt werden.