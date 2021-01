Wütet Corona-Mutation schon in Salzburg?

Seit Wochen Corona-Hotspot

Salzburg ist seit Wochen der Corona-Hotspot in Österreich: Am Donnerstag wurden 379 Neuinfektionen gemeldet, damit stieg die Zahl der laut EMS aktiv erkrankten Menschen auf 2557 - um 125 mehr als am Mittwoch. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 335 (AGES-Daten) pro 100.000 Einwohner lag das Bundesland weiter beim Doppelten des Österreichschnitts. Zum Vergleich: In Wien lag der Wert zuletzt bei knapp über 116.