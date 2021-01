Demokraten sichern sich Kontrolle des US-Senats

Mit sensationellen Erfolgen bei den Senats-Stichwahlen in Georgia haben sich die Demokraten des künftigen Präsidenten Joe Biden die Kontrolle der zweiten Parlamentskammer gesichert. Bidens Parteikollegen Raphael Warnock und Jon Ossoff setzten sich nach den am Donnerstag vorliegenden Ergebnissen gegen ihre republikanischen Kontrahenten durch. Damit kontrollieren die Demokraten künftig den gesamten Kongress, was für Biden viel Handlungsspielraum bedeutet.