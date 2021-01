Auf Kurs Richtung Wahlsieg

Bereits seit Montag werden die ersten Stimmen bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten per Brief- oder „Vorwahl“ abgegeben. Erst am Mittwoch startete dann die alleinregierende SP auch offiziell in den Intensivwahlkampf. Thematische Überraschungen sucht man bei dem 90 Punkte starken Programm aber vergeblich.