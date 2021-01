1,3 Millionen Briten bereits gegen Corona geimpft

In Großbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson mittlerweile mehr als 1,3 Millionen gegen das Coronavirus geimpft worden. Besonders hob er hervor, dass rund die Hälfte der Geimpften aus der besonders bedrohten Altersgruppe der über 80-Jährigen stamme. „In zwei bis drei Wochen werden wir hier ein hohes Maß an Immunität haben“, sagte der Regierungschef am Dienstag in London vor Journalisten.