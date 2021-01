„Haben die heurige Wintersaison schon abgehakt“

„Es ist zermürbend“

Doris Kirchebner hat sich in ihrem Friseursalon Chaarisma in Innsbruck bereits auf die ersten Kunden vorbereitet. Jetzt muss sie wieder alle Termine verschieben. „Es ist schon zermürbend, wenn nichts mehr planbar ist“, meint sie. Kirchebner ist überzeugt, dass heuer vielen Unternehmern die Luft ausgehen wird: „Spätestens dann, wenn die gestundeten Kredite und Abgaben fällig gestellt werden.“ Sie glaubt zudem, dass durch das Wegfallen der Möglichkeit fürs Freitesten die Testbereitschaft wieder extrem sinkt: „Warum soll ich zum Antigentest, wenn ich so oder so daheim bleiben muss?“