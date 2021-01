Experten: Lawinengefahr in Osttirol weiterhin groß

Nach den neuerlichen Schneefällen in Osttirol ist die Lawinengefahr im Süden des Bezirks auch am Montag weiterhin hoch geblieben. Die Experten des Lawinenwarndienstes stuften sie mit der Gefahrenstufe 4 auf der fünfteiligen Skala ein - also „große Lawinengefahr“. In den übrigen Teilen Osttirols herrschte die Gefahrenstufe 3, also „erhebliche Gefahr“.