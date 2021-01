Österreichs langer Weg zur Herdenimmunität

Dazu wird sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wohl im Zuge einer parlamentarischen Anfrage noch näher erklären müssen: SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher will darin etwa wissen, ob es stimmt, dass die EU von Pfizer 500 Millionen Impfdosen hätte bekommen können - aber nur 300 Millionen geordert hat. Damit wäre der Anteil Österreichs auf mindestens neun Millionen Dosen gestiegen. Wissen will Kucher auch, ob ausgeschlossen werden kann, dass der günstige Preis des vom britischen Hersteller AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Vakzins ausschlaggebend war, davon am meisten zu ordern.