SPÖ will Konzerne zur Kasse bitten

„Während Hunderttausende Menschen in Österreich derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit sind und Tausende Unternehmerinnen und Unternehmer ums wirtschaftliche Überleben zittern müssen“, so der SPÖ-Vizeklubchef, „bekommen große Konzerne, die in Österreich keine Steuern zahlen, Millionen Euro aus den Wirtschaftshilfen“. Dies sei „inakzeptabel“. Er fordert daher strengere Regeln für die Ausschüttung der milliardenschweren Hilfszahlungen.