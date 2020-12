Kärntner Impfplan ab nächster Woche ausgerollt

Keine Impfpflicht in Kärnten

Die viel diskutierte Impfpflicht wird es bei uns nicht geben. „Ich bin gegen eine Impfpflicht, aber für eine umfassende Aufklärung. Ich denke, dass in Kärnten die entsprechende Durchimpfungsrate erreicht wird. Die Impfung ist derzeit das einzige wirklich hilfreiche Mittel gegen Covid“, so Landeschef Peter Kaiser.

Auch Landesrat Martin Gruber will auf Information setzen, um der Bevölkerung Ängste und Vorbehalte zu nehmen.