So viele Ortschef-Wechsel wie noch nie zuvor

Nächste Amtsübergabe bereits am 7. Jänner

Bei der SPÖ, die aktuell 89 der 438 Ortschefs im Land stellt, fanden 14 Rochaden statt. Und bereits am 7. Jänner ist die nächste geplant: In Feldkirchen an der Donau soll David Allerstorfer in die Fußstapfen seines Vaters Franz Allerstorfer treten. Zuletzt haben gesundheitliche Probleme zum Rücktritt beigetragen.