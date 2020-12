Polizei fasst brutalen Räuber

Zwei Raubüberfälle auf offener Straße in Gmünd soll er am Nachmittag des 2. Oktober begangen haben. Beide Male wollte der Räuber den Männern die Geldbörse gewaltsam aus der Hosentasche reißen. Sein erstes Opfer in der Bahnhofstraße fing laut zu schreien an, sodass der Tscheche von der Geldbörse abließ und flüchtete. In der Weitraer Straße riss er dann einen 72-Jährigen zu Boden, würgte ihn und stahl das Bargeld. Weitere Ermittlungen laufen.