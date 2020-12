Deutschen Pflegekräften fünffache Dosis gespritzt

Wie der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte, hätten sich vier der acht Betroffenen zur Beobachtung in ein Krankenhaus aufnehmen lassen. Sie hätten nach der Impfung am Sonntag - dem EU-weiten Start der Corona-Impfkampagne - grippeähnliche Symptome entwickelt. Dies allerdings habe laut dem Hersteller nichts mit der Dosis zu tun - grippeähnliche Symptome sowie eventuelle lokale Reaktionen an der Injektionsstelle träten dosisunabhängig auf.