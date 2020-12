Jessica Simpson zeigt ihre 45-Kilo-Gewichtsabnahme

Die 40-jährige US-Sängerin hat in den vergangenen Monaten 45 Kilogramm abgespeckt und zeigt das ihren Fans jetzt mit einem Foto auf Instagram. Darauf lacht Simpson in einem hautengen Weihnachtspyjama und einer roten Haube auf dem Kopf in die Kamera. Eine rote Jogginghose, die sie darüber anhatte, hat sie nach unten gezogen, damit man ihre schlanke Taille gut sieht. „Ich hab' mir gedacht, dass Eric (ihr Ehemann Eric Johnson) mich von der Taille aufwärts fotografieren würde“, entschuldigte sie im Kommentar die heruntergezogene Hose. Ihre Fans, darunter Schauspielkollegin Jessica Alba, jubelten über die Figur der Sängerin. Alba schrieb ihr: „Du bist so fit!“