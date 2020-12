Nächste Pleite! 99ers unterlagen Villacher Adlern

Wieder nichts! Die Eishockey-Cracks der 99ers verloren am Stefanitag daheim gegen Villach mit 1:3 - es war schon die elfte Pleite im zwölften Spiel. Diese Niederlage ist aber in die Kategorie „unnötig“ einzuordnen, denn Chancen hatten die Grazer genug. Ein Tor in den letzten neun Dritteln ist aber eindeutig zu wenig.