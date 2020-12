Kurz: „Auf harte Monate werden gute Jahre folgen“

„Krone“: 500.000 Arbeitslose, 400.000 Menschen in Kurzarbeit, allein in der Woche vor Weihnachten verloren 20.000 Menschen ihre Jobs. Wie will die Regierung das 2021 in den Griff bekommen, Herr Kurz?

Kanzler Kurz: Die Weltwirtschaftskrise trifft alle Länder hart und macht auch um Österreich keinen Bogen. Unser großes Ziel ist, dass wir durch die Impfung möglichst schnell zur Normalität zurückkehren. Das beste Weihnachtsgeschenk kommt heuer also am 27., das ist die Impfung. Aus jetziger Sicht werden wir bis Ende März 500.000 Menschen impfen können. Bis zum Sommer schon wesentlich mehr, da sollte uns eine Rückkehr zur Normalität gelingen. Spätestens dann wird es zum notwendigen Wirtschaftsaufschwung kommen, dann werden wieder mehr Menschen in Beschäftigung kommen.