Vierschanzentournee: „Nackerpatzl“ Stefan Kraft

Kein Krafttrainnig wie die letzten Jahre

Nach dem ersten Trainingssprung der Skiflug-WM waren die Schmerzen akut geworden, Kraft kam nicht mehr in die Hocke und reiste unverrichteter Dinge aus Planica ab. Seither waren Physiotherapeuten und Personaltrainer damit beschäftigt, „die Ganzkörperspannung rauszunehmen“. Das Training wird umgestellt. „Ich werde nicht mehr so Krafttraining machen können wie die letzten fünf Jahre, in denen ich immer buckeln konnte, weil mir nie was wehgetan hat. Irgendwann kommt man doch ein bisserl in die Sportlerjahre“, sagte der 27-Jährige.