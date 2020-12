Bundesländer verbieten Take-away auf Skihütten

Heftige Kritik am befürchteten „Massenansturm“

Konkret will man all jenen Skihütten den Take-away-Verkauf untersagen, die nicht an öffentlichen Straßen liegen. „Man muss kein Prophet sein, um die Auswirkungen vorherzusehen: Die geöffneten Gastronomiebetriebe bei den Talstationen und Parkplätzen werden regelrecht gestürmt werden. So schafft man ein Nadelöhr und provoziert einen Massenansturm an neuralgischen Punkten“, kritisiert Sternad die Regelung. Die Nähe zu einer Straße stellt für ihn ein „vollkommen unnatürliches“ Kriterium dar.