Ochsenknecht: Angst, dass Kind Steirisch spricht

Die 20-jährige Tochter von Model Natascha Ochsenknecht und Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist der Liebe wegen von Berlin nach Graz zu ihrem Freund gezogen. Das junge Paar, das auf einem Bauernhof in der Nähe von Graz lebt, erwartet gerade das erste gemeinsame Kind. Die blonde Influencerin erklärte jetzt, dass das Baby einen besonderen Namen bekommen wird. So außergewöhnlich wie ihr eigener oder die ihrer Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzales. Einen typisch österreichischen Namen schließt sie aus. Und auch dass ihr Kind, das in der Steiermark am Land aufwachsen wird, den lokalen Dialekt annimmt, will sie eher nicht.