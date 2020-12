„The Beatles“: Peter Jackson präsentiert Hommage

Die Beatles mit den vier Pilzköpfen Paul, John, George und Ringo, eroberten in den Sechzigern von Liverpool aus die Welt, verkauften Millionen von Platten und begeisterten ihre Fans mit ihren unvergleichlichen Live-Auftritten. Im Sommer 2021 erfahren die gefeierten Ikonen eine ganz besondere Hommage: Erfolgs-Regisseur Peter Jackson präsentiert mit „The Beatles: Get Back“ umfangreiches, bisher unveröffentlichtes Material der „Let it Be“-Studioaufnahmen sowie das legendäre Rooftop-Konzert in der Londoner Savile Row in voller Länge. Ein absolutes Muss, nicht nur für Fans!