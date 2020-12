Tränen-Drama: Manuel Feller bricht Interview ab

Was für ein Comeback von Manuel Feller, am Montag im Slalom von Alta Badia. Mit Startnummer 26 und ganz viel Druck, nach der schlechten letzten Saison aus den Top-30 zu fallen, ging der Tiroler ins Rennen und erreichte am Ende sogar Platz 2 hinter dem Schweizer Roman Zenhäusern. Dem entsprechend emotional verlief dann auch das ORF-Interview nach dem Rennen.