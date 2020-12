Herren-Slalom in Alta Badia ab 10 Uhr LIVE

Michael Matt will nach einem „Katastrophenjahr“ neu durchstarten. Der Slalom-Spezialist aus Tirol schaffte es vergangenen Winter nicht auf das Podium. So gesehen kam Matt die diesmal besonders lange Saison-Vorbereitung gerade recht. „Letztes Jahr war eigentlich eine Katastrophe. Ich will gar nicht mehr viel darüber reden, es war einfach nur krass“, blickt Matt nur ungern zurück. Stattdessen wurde im Training gezielt an den Problemen gearbeitet. „Jetzt fühle ich mich viel sicherer und stabiler und das bei einem guten Speed. So kann man ganz vorne mitfahren“, ist der Olympia-Dritte von 2018 optimistisch.