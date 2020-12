Infektiologe Weiss hält von Massentests nichts

Die Zahl jener Experten, die von den (freiwilligen) Massentests wenig bis gar nichts halten, wird immer größer. Am Sonntag hat das auch der bekannte Infektiologe Günter Weiss betont. Er ist immerhin Direktor für Innere Medizin an der Universitätsklinik Innsbruck. Weiss zählt zweifellos zu den Top-Infektiologen in ganz Österreich. Er war bereits im Expertenstab von Bundeskanzler Sebastian Kurz und gehört zu den engsten Beratern von LH Günther Platter.