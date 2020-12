Burgenländer bedankte sich bei Schutzengel

Er hatte seine Gattin an der Apotheke in Güssing abgesetzt und war auf der Suche nach einem Parkplatz, als er plötzlich von einem Streifenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn verfolgt wurde. Wir haben gesehen, dass Flammen aus der Bodenplatte geschlagen haben. Deshalb haben wir den Fahrer gestoppt", so einer der Beamten.