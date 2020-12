Kaum Umsätze: Hilferuf aus Tirols Tourismusorten

Die Schaufenster sind schön dekoriert, Zimtgeruch liegt in der Luft und aus einem Geschäft tönt der Song „Last Chrismas“. Doch an das Weihnachtsfest im Vorjahr erinnert man sich in Seefeld sowie in anderen Tourismus-Hochburgen wie etwa in Mayrhofen, Serfaus oder Kitzbühel mit Wehmut zurück. Die Straßen sind leer gefegt, Verkäufer in den Läden einsam.