Studie: Covid-19 ist dreimal so tödlich wie Grippe

Covid-19-Patienten mussten zudem häufiger auf Intensivstationen behandelt werden: Die Quote lag bei ihnen bei 16,3 Prozent, bei Grippepatienten dagegen nur bei 10,8 Prozent. Zudem wurden mit dem Coronavirus Erkrankte im Schnitt länger intensiv behandelt, heißt es in der Studie, die am Freitag in der Fachzeitschrift „The Lancet Respiratory Medicine“ veröffentlicht wurde. Die Grippe traf mit fast 20 Prozent der Patienten zudem deutlich häufiger Kinder oder Jugendliche, die bessere Heilungschancen haben. Dagegen gehörten nur 1,4 Prozent der Covid-Patienten im Krankenhaus dieser Altersgruppe an.