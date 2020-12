SP-Chefin: „Weihnachtsruhe immer wahrscheinlicher“

Trotz geschlossener Gastronomie und strikter Maßnahmen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Österreich nicht so wie erhofft. Noch schlimmer sieht die Situation auf den Intensivstationen und bei den Todeszahlen aus. 218 weitere Covid-19-Tote sind ein neuer Negativ-Rekord. Die Regierung sieht sich offenbar zum Handeln gezwungen, denn noch am frühen Donnerstagnachmittag wurde bekannt: Österreich steht vor dem dritten harten Lockdown. Das Infektionsgeschehen kommentierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag auf Twitter: „Eine zweiwöchige Weihnachtsruhe wird immer wahrscheinlicher.“