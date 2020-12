218 Tote: Negativ-Rekord wegen Daten-Nachmeldung

Nach einer Datenbereinigung meldeten die Behörden in Österreich für die vergangenen 24 Stunden 218 Covid-19-Tote. Die Stadt Wien stellte ihr System nämlich auf die Darstellung der Todesfälle synchron mit den AGES-Daten um - somit kamen seit Mittwoch 135 Tote hinzu. Tatsächlich starben laut Angaben der Stadt in den vergangenen 24 Stunden 15 Menschen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Seit Beginn der Pandemie gab es somit österreichweit 4982 Tote, 294.315 sind wieder genesen.