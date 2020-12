Rekord! 23 Formel-1-Rennen in der nächsten Saison

Die Formel 1 hat vom Weltverband FIA die Freigabe für ihren Rekordkalender mit 23 Rennen im nächsten Jahr erhalten. Der Motorsport-Weltrat bestätigte den dicht getakteten Fahrplan der Rennserie mit dem Auftakt am 21. März in Australien, wie die FIA in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Nie zuvor in der Geschichte der Formel 1 sind in einer Saison 23 WM-Läufe ausgetragen worden.