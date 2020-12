Alfons Haider wird neuer Intendant in Mörbisch

ORF-Star Alfons Haider soll die burgenländische Kulturlandschaft nach der Krise wieder in Schwung bringen. Acht Jahre, nachdem „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin die Leitung der Seefestspiele Mörbisch abgegeben hat, wird nun der „Mr. Opernball“ in der neu geschaffenen Position des Generalintendanten der Kultur Betriebe Burgenland (KBB) für die Musiktheater-Festivals wirken. Das gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Mittwoch in Eisenstadt bekannt. In dieser Führungsposition verantwortet der 63-jährige Schauspieler, Sänger und Moderator ab Jänner 2021 die Seefestspiele Mörbisch und das Opernfestival JOPERA Jennersdorf.