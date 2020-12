Anschober gibt bei Corona-Zahlen klares Ziel vor

„Bitte stürmen Sie nicht die Einkaufszentren!“

„Die Phase um die Einkaufstage und die Feiertage“ sieht Anschober als „langfristig entscheidende Weichenstellung in der Pandemiebekämpfung“. Der Minister appellierte ein weiteres Mal an den Handel und „dabei vor allem an die Einkaufszentren“, die strengen Vorgaben einzuhalten, wenn am Montag sich wieder die Pforten öffnen. Und an die Bevölkerung gewandt wiederholte er auch die Botschaft von Innenminister Karl Nehammer vom Sonntag: „Bitte stürmen Sie nicht an den ersten Tagen in die Einkaufszentren, auch nach dem 8. Dezember gibt es ausreichend Einkaufsmöglichkeiten.“