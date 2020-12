Berger: Das schafften nur Lauda und Schumacher

„Mick hat Schumacher-Gene, aber ...“

Mit Mick Schumacher, Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael, könnte in Zukunft wieder ein Schumacher in einen Ferrari steigen. Der 21-Jährige ist Mitglied der Ferrari-Nachwuchsakademie und steigt nächstes Jahr als regierender Formel-2-Champion für Haas in die Formel-1-WM ein. Berger schätzt das deutsche Talent hoch, warnt aber auch vor zu hohem Erwartungsdruck. „Mick hat nach Schumacher-Manier eine Meisterschaft nach der anderen abgearbeitet. Ich glaube schon, dass er Schumacher-Gene hat und seinen Weg in der Formel 1 machen wird. Aber in Michaels Fußstapfen kann man ihn nicht hineindrängen“, will er Mick mit Vater Michael nicht vergleichen.