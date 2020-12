Traurige Tage für Salzburgs Fußball

Geschockt zeigten sich die Bullen gestern vom Tod Gerard Houlliers. Der holte nicht nur Jesse Marsch einst nach New York und damit ins Bullen-Universum („Er war ein wundervoller Freund. Ruhe in Frieden!“), sondern war auch Architekt vieler Salzburger Erfolge. Als „Head of Global Football“ nutzte er seine exzellenten Kontakte nach Afrika. Mané, Keita, und Co: Mehr als fraglich, ob sie ohne Houllier je in Salzburg gelandet wären.