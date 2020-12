Vienna Capitals gewinnen Schlager in Salzburg klar

Die Vienna Capitals sind in der ICE Hockey League Tabellenführer HCB Südtirol wieder auf zwei Punkte nahe gerückt. Die Wiener gewannen am Sonntag den Schlager in Salzburg mit 4:1 und beendeten damit auch die Salzburger Serie von zuletzt sechs Siegen. Der KAC unterlag zu Hause den Bratislava Capitals mit 2:3 und vergab den Sprung auf Rang drei.