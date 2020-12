Dana Schweiger: Das ist ihr Abnehm-Geheimnis

„Esse nur noch das, was mein Körper braucht“

Und wie konnte Schweiger so viel abnehmen? Die Amerikanerin dazu: „Ich esse nur noch das, was mein Körper braucht. Ich habe dadurch ein Kilo pro Woche abgenommen. Morgens Overnight Müsli mit Banane oder Birne, weil es nicht so viel Zucker hat. Dafür muss man Haferflocken gekocht mit Hafermilch und dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Dazu ein bisschen Zimt und Honig. Dadurch wird man super satt.“