„Musik“ ist ein schwieriges Instrument

Ja! Wir leben von der künstlerischen Vergangenheit. Da können wir uns vorlügen, was wir wollen. Der Journalismus hat Anteil daran, indem er heimische „Stars“ herbeischreibt, denen in Wahrheit alles fehlt. Unsere großen Leistungen, die waren einmal. Einen Friedrich Gulda haben wir nicht mehr. Um so einen zarten Anschlag am Klavier hinzukriegen, darf man kein Tastenhund sein. Mich interessiert nicht, wie schnell einer den „Hummelflug“ spielen kann, sondern ob er mich berührt!