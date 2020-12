Steirisches Brüderpaar bastelt für Kinder in Not

Und weil beide sozial engagiert sind, „haben wir gesagt, wir sammeln Spenden und verlosen unter den Spendern den Teller“. Freilich - gedacht wurde da vorerst an die Großeltern und enge Freunde, „also jene, die nicht auskommen, wenn man um Spenden fragt“, lacht Klaus. Zusammengekommen sind mit etwas Facebook-Hilfe dann 900 Euro! „Wir waren total erfreut, konnten das Geld dem Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl für seine Hilfsaktion übergeben.“ Da dachte man noch an einem einmaligen Erfolg, wagte sich aber im Jahr darauf wieder an das Projekt - und wieder und jedes Jahr wieder. Und mittlerweile sind mit Unterstützung des zweitgeborenen Matteo schon bis zu 17.000 Euro im Topf gelandet!