Mit Finger zwischen Förderbändern eingeklemmt

Die Ungarin war gegen 17.45 Uhr in einer Halle an einer Verpackungsmaschine für Lebensmittel tätig. Nach einer Fehlermeldung über ein blockierendes Förderband wollte sie dieses mit der rechten Hand anstoßen, um den Produktionsablauf wieder in Gang zu setzen. Dabei geriet die Frau mit der Fingerkuppe eines rechten Fingers zwischen zwei Förderbänder und erlitt eine schwere Verletzung. Die 40-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Hartberg gebracht.